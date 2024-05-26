Makineye kapılan işçi feci şekilde can verdi

Büyükbaşla işiyle uğraşan besici Savaş Şenol'un kolu, ardından vücudu kendisine ait çiftlikteki yem karma makinesine kapıldı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Şenol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Savaş Şenol'un cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.