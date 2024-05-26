- Asayiş

Makineye kapılan işçi feci şekilde can verdi

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde besici Savaş Şenol (43), yem karma makinesine kapılıp, yaşamını yitirdi.

Makineye kapılan işçi feci şekilde can verdi mask
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Büyükbaşla işiyle uğraşan besici Savaş Şenol'un kolu, ardından vücudu kendisine ait çiftlikteki yem karma makinesine kapıldı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Şenol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Savaş Şenol'un cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

# Gelen, ilgili, sağlık, Jandarma

26 May 2024 - 07:27 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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