Yolun karşısına geçmek isteyen İlayda otomobilin altında kaldı

Üst geçidin olmadığı bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda A.'ya, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen plakalı otomobil çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlayda, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. İlayda'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA