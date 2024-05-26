- Gündem

Ankara'da 'Büyük Emekli Mitingi' dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya'da düzenlenecek olan 'Büyük Emekli Mitingi' dolayısıyla bugün saat 13.0017.00 arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.ABB sosyal me...

Ankara'da 'Büyük Emekli Mitingi' dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya'da düzenlenecek olan 'Büyük Emekli Mitingi' dolayısıyla bugün saat 13.00- 17.00 arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

ABB sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Çankaya'da bugün düzenlenecek olan 'Büyük Emekli Mitingi' dolaysıyla saat 13.00 ile 17.00 arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, trafiğe kapatılacak olan yollar ise şu şekilde belirtildi;

Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan sokakların tamamı, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Hipodrom Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyant ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Gar Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm.

26 May 2024 - 01:16 DHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Erbaş: İslam, dünyayı iyileştirmek için gönderilen bir ilaçtır mask
Erbaş: İslam, dünyayı iyileştirmek için gönderilen bir ilaçtır
Starlink uyduları Hatay' semalarında görüldü mask
Starlink uyduları Hatay' semalarında görüldü
AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Erol, vefat etti mask
AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Erol, vefat etti
Burdur'da diyalize girip evlerine giden hastalar, bulantı ve kusma şikayetiyle fenalaştı; 18'inin durumu ağır mask
Burdur'da diyalize girip evlerine giden hastalar, bulantı ve kusma şikayetiyle fenalaştı; 18'inin durumu ağır
Orgeneral Kadıoğlu, HÜRJET ile test uçuşu yaptı mask
Orgeneral Kadıoğlu, HÜRJET ile test uçuşu yaptı
Arkadaşlarıyla 'hamburger yeme yarışı'nda boğulan Eftelya, toprağa verildi mask
Arkadaşlarıyla 'hamburger yeme yarışı'nda boğulan Eftelya, toprağa verildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber