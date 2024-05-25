25 May 2024 - 23:47- Spor G:

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa'ya mağlup oldu

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Filenin Efeleri, FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki üçüncü maçında Fransa’ya 3-1 yenildi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa'ya mağlup oldu mask
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa'ya mağlup oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa'ya mağlup oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki üçüncü maçında Fransa’ya 27-25, 23-25, 16-25 ve 14-25'lik setler sonucu 3-1 mağlup oldu.

Filenin Efeleri, Antalya’nın ev sahipliği yaptığı ilk haftadaki dördüncü maçında 26 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa'ya mağlup olduA Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa'ya mağlup oldu

Kaynak: DHA

# Fransa, A Milli Erkek Voleybol Takımı, Antalya, pazar, günü

25 May 2024 - 23:47 DHA İstanbul- Spor

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