25 May 2024 - 23:26- Gündem G:

Diyalize giren hastalar fenalaştı! 18'inin durumu kritik

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Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören bazı hastalar, bulantı ve kusma şikayetiyle tekrar hastaneye döndü. 18 kişinin durumunun kritik olduğu açıklandı.

Diyalize giren hastalar fenalaştı! 18'inin durumu kritik
Diyalize giren hastalar fenalaştı! 18'inin durumu kritik
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Burdur Devlet Hastanesi'nde bugün diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Diyalize giren tüm hastalar hastane tarafından hastaneye çağrılıp, durumu ağırlaşan 18 kişi çevre illerdeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili  Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Diyalize giren hastalar fenalaştı! 18'inin durumu kritik

​Burdur Devlet Hastanesi'nde bugün 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

Diyalize giren hastalar fenalaştı! 18'inin durumu kritik

Sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta ambulanslarla Bucak, Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık İl Müdürü Murat Erk, hastanede inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı. 

Eşinin 4 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü belirten Erdoğan Çakır, "Eşimi Antalya'ya sevk ettiler. Durumu belli değil. Tüm sorumlulardan şikayetçi olacağım" dedi.

Diyalize giren hastalar fenalaştı! 18'inin durumu kritik

BURDUR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliği, Burdur Devlet Hastanesi'nde bugün diyalize girdikten sonra bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye gelen hastaların sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde bugün toplam 29 hastanın diyalize girdiği belirtildi. Diyaliz işlemi tamamlanıp eve nakli sağlanan hastalardan bazılarının baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetleriyle hastaneye başvurduğu belirtilen açıklamada, gün içerisinde diyalize giren tüm hastalara ulaşılarak, hastaneye çağrıldığı anlatıldı.


Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Geri çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisinde ilk müdahaleleri yapılarak, 8’i Antalya, 4’ü Afyonkarahisar, 3’ü Isparta, 4’ü Bucak ilçesi ve 4’ü şehir merkezinde bulunan özel diyaliz merkezi olmak üzere toplam 23 hasta çevre hastaneler ve diyaliz merkezlerine sevk edilmiştir. Önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi kapatılmış, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Süreç ve hastaların durumu yakından takip edilmekte olup, tedavileri devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyoruz."

Diyalize giren hastalar fenalaştı! 18'inin durumu kritik

Kaynak: DHA

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25 May 2024 - 23:26 - Gündem

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