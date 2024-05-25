Oyuncu Sercan Badur'un acı günü!

2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisindeki 'Necati' rolü ile hafızalara kazınan Sercan Batur, babasını kaybetti. Bir süre Amerika'da yaşayan 33 yaşındaki Sercan Badur, geçtiğimiz sene safra kesesi ameliyatı olmuştu.
New York'taki Presbyterian Queens Hospital'da bıçak altına yatan Badur, hastanede çekilen karelerini Instagram'da paylaşmıştı.
Kaynak: CNNTURK
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.