Oyuncu Sercan Badur'un acı günü!

2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisindeki 'Necati' rolü ile hafızalara kazınan Sercan Batur, babasını kaybetti. Bir süre Amerika'da yaşayan 33 yaşındaki Sercan Badur, geçtiğimiz sene safra kesesi ameliyatı olmuştu.

New York'taki Presbyterian Queens Hospital'da bıçak altına yatan Badur, hastanede çekilen karelerini Instagram'da paylaşmıştı.

Kaynak: CNNTURK