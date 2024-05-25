25 May 2024 - 22:46- Magazin G:

Oyuncu Sercan Badur'un acı günü!

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En son Güllerin Savaşı'nda oynayan oyuncu Sercan Badur, babasını kaybetti.

Oyuncu Sercan Badur'un acı günü! mask
Oyuncu Sercan Badur'un acı günü!
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2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisindeki 'Necati' rolü ile hafızalara kazınan Sercan Batur, babasını kaybetti. Bir süre Amerika'da yaşayan 33 yaşındaki Sercan Badur, geçtiğimiz sene safra kesesi ameliyatı olmuştu.

Oyuncu Sercan Badur'un acı günü!

New York'taki Presbyterian Queens Hospital'da bıçak altına yatan Badur, hastanede çekilen karelerini Instagram'da paylaşmıştı.

Kaynak: CNNTURK

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25 May 2024 - 22:46 - Magazin

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