Alanya'daki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Alanya'da bu sabah Hacet Mahallesi'nde meydana gelen ve iki kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırının yapıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Önce bir oto ekspertiz firmasına gelen silahlı saldırgan burada bir otomobilde bekleyen sürücüyü bacağından vurdu. Olayın ardından saldırganın kaçtığı görülüyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.