25 May 2024 - 22:25- Asayiş G:

Alanya'daki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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Hacet Mahallesi'nde iki kişinin yaralandığı kurşunlama olayında saldırının gerçekleştiği ilk anların görüntüleri ortaya çıktı

Alanya'daki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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Alanya'da bu sabah Hacet Mahallesi'nde meydana gelen ve iki kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırının yapıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Önce bir oto ekspertiz firmasına gelen silahlı saldırgan burada bir otomobilde bekleyen sürücüyü bacağından vurdu. Olayın ardından saldırganın kaçtığı görülüyor.

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Mahreç  Haber Merkezi

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