Alanya'daki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Alanya'da bu sabah Hacet Mahallesi'nde meydana gelen ve iki kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırının yapıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Önce bir oto ekspertiz firmasına gelen silahlı saldırgan burada bir otomobilde bekleyen sürücüyü bacağından vurdu. Olayın ardından saldırganın kaçtığı görülüyor.

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