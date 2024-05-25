Nagehan Alçı'dan eski eşine şok sözler! 'Kriminel kafa, adi hırsız...'

Gazeteci Nagehan Alçı'nın isim vermeden eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu. Alçı'nın paylaşımda yer alan "Kriminel kafa", "Adi hırsız", "Sülük", "Şeytani bir dolandırıcı" ifadeleri dikkat çekti.

Alçı'nın o paylaşımı:

"Bir kriminel kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz…

Öyle bir körlük ki hem de!

Yıllarca en yakınınızdakinin nasıl bir sülük, ne şeytani bir dolandırıcı, ne profesyonel bir yalancı olduğunu görmemişsiniz…

Ama adalet var. Suç cezasız kalmaz…"

13 YILLIK EVLİLİK BİTMİŞTİ

2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, geçtiğimiz sene tek celsede boşanmıştı. 13 yıllık evliliğin bitmesiyle ilgili olarak Alçı, "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı ise "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: MYNET