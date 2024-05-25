Cezaevinde kendini yaraladı! Fenomen Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Edinilen göre, cezaevinde bulunan Bahar Candan, bugün kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
KARDEŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan da yaşadığı sağlık sorunların nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.