25 May 2024 - 21:34- Magazin G:

Cezaevinde kendini yaraladı! Fenomen Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

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"Kara para aklama" ve "Suç örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan Bahar Candan, cezaevinde kendini yaraladı. Candan, hastaneye kaldırıldı.

Cezaevinde kendini yaraladı! Fenomen Bahar Candan hastaneye kaldırıldı mask
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Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinde kendini yaraladı! Fenomen Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Edinilen göre, cezaevinde bulunan Bahar Candan, bugün kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

KARDEŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan da yaşadığı sağlık sorunların nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu. 

Kaynak: MYNET

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25 May 2024 - 21:34 - Magazin

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