AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Erol, vefat etti

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol (65), kontrol amacıyla gittiği hastanede dün bypass ameliyatı olmasının ardından bugün vefat etti.
Geçen ay Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anjiyo olan AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, dün kontrol amacıyla Antalya'da özel bir hastaneye gitti. Hastanede bypass ameliyatı olan Erol, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Başkan Erol, bugün saat 19.30 sıralarında vefat etti.
Ahmet Ali Erol, 8 Şubat 2021'de dönemin Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu'nun AK Parti Antalya İl Yönetim Kurulu'na seçilmesi sebebiyle genel merkez tarafından ilçe başkanlığına getirildi. Turizmci ve avukat olan Ahmet Ali Erol, evli ve bir kız çocuk babasıydı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.