25 May 2024 - 20:44- Magazin G:

Yeşilçam oyuncusu Fatma Karanfil'den kötü haber

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En son Aşk-ı Memnu dizisinde oynayan Yeşilçamın usta ismi Fatma Karanfil, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Yeşilçam oyuncusu Fatma Karanfil'den kötü haber mask
Yeşilçam oyuncusu Fatma Karanfil'den kötü haber
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Bir süredir kanser tedavisi gören Karanfil, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edildi.

FATMA KARANFİL KİMDiR?
3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.

1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başardı.

Yeşilçam’ın efsane yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterini canlandıran Karanfil, 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile adından söz ettirdi.

Kaynak: HÜRRİYET

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25 May 2024 - 20:44 - Magazin

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