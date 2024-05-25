- Gündem

Burdur'da diyalize girip evlerine giden hastalar, bulantı ve kusma şikayetiyle fenalaştı; 18'inin durumu ağır

ABONE OL Google News Sayfamız

BURDUR Devlet Hastanesi'nde bugün diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Diyalize giren tüm hastalar hastane tarafından hastaneye ça...

25 May 2024 - 20:31 DHA Burdur- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Arkadaşlarıyla 'hamburger yeme yarışı'nda boğulan Eftelya, toprağa verildi mask
Arkadaşlarıyla 'hamburger yeme yarışı'nda boğulan Eftelya, toprağa verildi
Fatih Erbakan: Yozgat'ta sokak hayvanları için 'Evcil Kent' projesi hayata geçiriliyor mask
Fatih Erbakan: Yozgat'ta sokak hayvanları için 'Evcil Kent' projesi hayata geçiriliyor
Ceyhan'da dolu, tarım arazilerini vurdu mask
Ceyhan'da dolu, tarım arazilerini vurdu
Iğdır'ın köylerini dolu ve sağanak vurdu; ulaşım aksadı mask
Iğdır'ın köylerini dolu ve sağanak vurdu; ulaşım aksadı
Adliyede tuvalet krizi çözüldü, avukatlar yeniden kullanabilecek mask
Adliyede tuvalet krizi çözüldü, avukatlar yeniden kullanabilecek
TIR'ın savrulan dorsesine çarpan hafif ticari araçta ölen 3 kişi toprağa verildi mask
TIR'ın savrulan dorsesine çarpan hafif ticari araçta ölen 3 kişi toprağa verildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber