25 May 2024 - 20:31 - Gündem

Burdur'da diyalize girip evlerine giden hastalar, bulantı ve kusma şikayetiyle fenalaştı; 18'inin durumu ağır

BURDUR Devlet Hastanesi'nde bugün diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Diyalize giren tüm hastalar hastane tarafından hastaneye ça...