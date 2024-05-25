Orgeneral Kadıoğlu, HÜRJET ile test uçuşu yaptı

TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile uçuş gerçekleştirdi.

Orgeneral Kadıoğlu, 22 Mayıs'ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni (TUSAŞ) ziyaret etti. Tesislerde incelemelerde bulunan Kadıoğlu, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ardından uçuş ekipmanlarını giyen Kadıoğlu, HÜRJET'in kokpitine geçti. İkinci pilot koltuğuna oturan Orgeneral Kadıoğlu, Ankara semalarında test uçuşu gerçekleştirdi.