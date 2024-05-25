Alanya'da korkunç son! Vinç elektrik teline değince akıma kapıldı

Alanya'da vince yükleme yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Okurcalar Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu Oday B. (30) yükleme yaptığı vincin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oday B, kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.