25 May 2024 - 19:29- Gündem G:

Alanya'da korkunç son! Vinç elektrik teline değince akıma kapıldı

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Okurcalar'da bir inşaatta yabancı uyruklu bir işçi vincin elektrik teline tamasıyla akıma kapılarak öldü.

Alanya'da korkunç son! Vinç elektrik teline değince akıma kapıldı mask
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Alanya'da vince yükleme yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Okurcalar Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu Oday B. (30) yükleme yaptığı vincin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oday B, kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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25 May 2024 - 19:29 AA Antalya- Gündem

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