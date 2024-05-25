25 May 2024 - 19:07- Gündem G:

Başkan Özçelik Alanya’nın tescilli fıstıklı limonatasını tanıttı

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22. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali kapsamında Lifos Alanı'nda Alanya'nın coğrafi işaretli tescilli lezzeti fıstıklı limonata tanıtıldı. Festivalin gözde etkinliklerinden olan tanıtımda Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Özçelik Alanya’nın tescilli fıstıklı limonatasını tanıttı mask
Başkan Özçelik Alanya’nın tescilli fıstıklı limonatasını tanıttı
Başkan Özçelik Alanya’nın tescilli fıstıklı limonatasını tanıttı
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Alanya Belediyesi’nin girişimleriyle 17 Nisan 2024 tarihinden itibaren Alanya’nın tescilli lezzeti olma ünvanını kazanan fıstıklı limonata, 22. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’ndeki yerini aldı. Lifos Alanı'nda kurulan stantla tanıtımı yapılan fıstıklı limonata, festival ziyaretçilerinin yoğun ilgisini çekti. Geleneksel lezzeti deneyimlemek isteyen vatandaşlara ikram edilen fıstıklı limonata, büyük beğeni aldı.

Başkan Özçelik Alanya’nın tescilli fıstıklı limonatasını tanıttı

FISTIKLI LİMONATA STANDINA BÜYÜK İLGİ

Alanı ziyaret eden Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, geleneksel fıstıklı limonatayı ziyaretçilere tanıtıp, vatandaşlarla sohbet etti. Kentin tescilli lezzeti olan fıstıklı limonata, hem yerel halkın hem de yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazandı. Başkan Özçelik, bu tür etkinliklerle Alanya'nın zengin kültürel mirasını ve eşsiz lezzetlerini tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Özçelik Alanya’nın tescilli fıstıklı limonatasını tanıttı

“LİMONATAYI SOĞUK VE FISTIKLI İÇİN

Fıstıklı limonatanın Alanya’nın en önemli lezzetlerinden birisi olduğunu belirten Başkan Özçelik, “Çocukluğumda, anamızın, babamızın sıktığı limon suyuna kavrulmuş fıstığı ekleyerek çalkaladığı, arkasından da o sıcaklarda içimizi soğuta soğuta içtiğimiz limonatayı artık tescilleyerek Alanya'mız adına kazandırmış bulunuyoruz. Bunun için emeği geçen arkadaşlarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Alanya'nın fıstıklı limonatası, coğrafi tescille bizim oldu. Hele bir de soğuk, tam ayarlanmış yaparsanız, damakta şahane bir tat bırakır. Soğuk ve fıstıklı içmeyi unutmayın” diye konuşarak halkı, fıstıklı limonata içmeye Lifos Alanı'na davet etti. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

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25 May 2024 - 19:07 - Gündem

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