Alanya'da silahı çekip vurdu! Elini kolunu sallayarak kaçtı...

EDİNİLEN ilk bilgilere göre olay Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi, Mollaosman Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kasığından yaralanan ve yoğun kanaması olan şahsın uzun süre ambulans beklemesi ise vatandaşların tepkisine neden oldu. Öte yandan silahlı saldırganın kaçış anı ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.