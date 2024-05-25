Alanya'da silahı çekip vurdu! Elini kolunu sallayarak kaçtı...

EDİNİLEN ilk bilgilere göre olay Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi, Mollaosman Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kasığından yaralanan ve yoğun kanaması olan şahsın uzun süre ambulans beklemesi ise vatandaşların tepkisine neden oldu. Öte yandan silahlı saldırganın kaçış anı ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.