Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları...

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yapılıyor. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu.
OY SAYMA İŞLEMİNE GEÇİLDİ
Galatasaray'da oy verme işlemi yapılan açıklamaların ardından saat 10.40'ta başladı. Sarı-kırmızılılarda üyeler saat 15.00'e kadar oy kullandı. Daha sonra oy sayma işlemine geçildi. Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul'da 4 bin 143 oy kullanıldı. Daha sonra ise seçime 4 bin 415 bin üyenin katıldığı açıklandı.
2 ADAY VAR
Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.
Oy pusulaları
Dursun Özbek: Kırmızı
Süheyl Batum: Sarı
Galatasaray'da birinci sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 157 oy
Süheyl Batum: 36 oy
Galatasaray'da ikinci sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 173 oy
Süheyl Batum: 32 oy
Galatasaray'da üçüncü sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 162 oy
Süheyl Batum: 70 oy
Galatasaray'da dördüncü sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 162 oy
Süheyl Batum: 61 oy
Galatasaray'da beşinci sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 147 oy
Süheyl Batum: 61 oy
Galatasaray'da altıncı sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 151 oy
Süheyl Batum: 63 oy
Galatasaray'da yedinci sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 164 oy
Süheyl Batum: 45 oy
Galatasaray'da sekizinci sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 166 oy
Süheyl Batum: 42 oy
Galatasaray'da dokuzuncu sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 167 oy
Süheyl Batum:42 oy
Galatasaray'da onuncu sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 146 oy
Süheyl Batum:47 oy
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.