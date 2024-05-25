Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları...

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yapılıyor. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu.

OY SAYMA İŞLEMİNE GEÇİLDİ

Galatasaray'da oy verme işlemi yapılan açıklamaların ardından saat 10.40'ta başladı. Sarı-kırmızılılarda üyeler saat 15.00'e kadar oy kullandı. Daha sonra oy sayma işlemine geçildi. Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul'da 4 bin 143 oy kullanıldı. Daha sonra ise seçime 4 bin 415 bin üyenin katıldığı açıklandı.

2 ADAY VAR

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.

Oy pusulaları

Dursun Özbek: Kırmızı

Süheyl Batum: Sarı

Galatasaray'da birinci sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 157 oy

Süheyl Batum: 36 oy

Galatasaray'da ikinci sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 173 oy

Süheyl Batum: 32 oy

Galatasaray'da üçüncü sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 162 oy

Süheyl Batum: 70 oy

Galatasaray'da dördüncü sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 162 oy

Süheyl Batum: 61 oy

Galatasaray'da beşinci sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 147 oy

Süheyl Batum: 61 oy

Galatasaray'da altıncı sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 151 oy

Süheyl Batum: 63 oy

Galatasaray'da yedinci sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 164 oy

Süheyl Batum: 45 oy

Galatasaray'da sekizinci sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 166 oy

Süheyl Batum: 42 oy

Galatasaray'da dokuzuncu sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 167 oy

Süheyl Batum:42 oy

Galatasaray'da onuncu sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 146 oy

Süheyl Batum:47 oy