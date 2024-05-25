Büyük fark attı! Galatasaray Başkanı yeniden Dursun Özbek

Galatasaray Spor Kulübü’nde seçimli olağan genel kurul bugün (25 Mayıs) yapıldı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’ndaki genel kurulda Dursun Özbek ve Süyehl Batum, sarı kırmızılı kulübün yeni başkanı olmak için yarıştı. Saat 10:00’da başlayan oy verme işlemi, saat 15:00’te sona erdi. Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi.

Galatasaray Spor Kulübü’nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek’in yönetim kurulu asil ve yedek listeleri:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

Dursun Özbek, 25 Mart 1949 tarihinde Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Özbek, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nde 1974 yılında aldı.

1972 yılında otomotiv sektöründe çalışma hayatına adım atan Dursun Özbek, kardeşi Mehmet Özbek ile birlikte Taksim’de yedek parçacılığa başladı. Yıllar içinde Türkiye’nin sayılı iş insanlarından biri haline gelen Özbek, 1998’den bu yana turizm sektöründe Nippon ve Point Hotel zincirleriyle İstanbul’da, Antalya‘da Kimeros ve Mabiche otelleri ile hem yatırımcı hem de işletmeci olarak kariyerine devam ediyor.

Dursun Özbek, futbola ise 2011 yılında adım attı. 2011 yılında Galatasaray Başkanı Ünal Aysal‘ın kadrosunda yer alan fakat kısa süre sonra kendi isteğiyle görevden ayrılan Özbek, 2014 yılında ise Duygun Yarsuvat’ın sarı-kırmızılı kulübün başkanı seçilmesinin ardından yönetim kuruluna girdi ve başkan yardımcısı oldu.

23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda eski Başkan Duygun Yarsuvat‘ın desteklediği Dursun Özbek, Galatasaray’ın 36. başkanı olmayı başardı. Görevi boyunca Galatasaray taraftarlarıyla büyük problemler yaşayan Özbek, 20 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen seçimde rakibi Mustafa Cengiz’e yenilmekten kurtulamadı. Özbek döneminde Galatasaray, 2016 ve 2017 yıllarında TFF Süper Kupa ve 2015-2016 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarının sahibi oldu. Ayrıca Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Dursun Özbek, Galatasaray'daki ikinci başkanlık döneminde ise büyük başarılar elde etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kırılmadık rekor bırakmayan Sarı-Kırmızıl ekip, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında mutlu sona ulaştı. Galatasaray, yarın oynanacak Konyaspor maçında sahadan puanla ayrılması halinde üst üste 2. şampiyonluğunu elde edecek.

CANLI ANLATIM

Galatasaray Spor Kulübü'nün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılan oy kullanma işlemlerinin ardından belli olacak. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.

Oy kullanma işlemi 15.00 itibariyle sona erdi. Kazanan aday, oy sayım işlemlerinin ardından belli olacak. Galatasaray olağan seçimli genel kurulunda 4 bin 143 oy kullanıldığı açıklandı. Sandıklar açılmaya başlandı.

Galatasaray Seçim Sonuçları

1. Sandık

Dursun Özbek: 162 oy

Süheyl Batum: 33 oy

2. Sandık

Dursun Özbek: 172 oy

Süheyl Batum: 32 oy

3. Sandık

Dursun Özbek: 162 oy

Süheyl Batum: 70 oy

4. Sandık

Dursun Özbek: 162 oy

Süheyl Batum: 61 oy

İlk 4 sandık sonucu

Dursun Özbek: 491 oy

Süheyl Batum: 199 oy

5. Sandık

Dursun Özbek: 147 oy

Süheyl Batum: 61 oy

6. Sandık

Dursun Özbek: 151 oy

Süheyl Batum: 63 oy

Dursun Özbek, ilk 6 sandıkta Süheyl Batum'a 629 oy fark attı.

7. Sandık

Dursun Özbek: 164 oy

Süheyl Batum: 45 oy

8. Sandık

Dursun Özbek: 166 oy

Süheyl Batum: 42 oy

9. Sandık

Dursun Özbek: 167 oy

Süheyl Batum: 42 oy

10. Sandık

Dursun Özbek: 145 oy

Süheyl Batum: 45 oy

Dursun Özbek, ilk 10 sandıkta Süheyl Batum'a 1096 oy fark attı.

11. Sandık

Dursun Özbek: 158 oy

Süheyl Batum: 53 oy

12. Sandık

Dursun Özbek: 124 oy

Süheyl Batum: 35 oy

12. sandık sonunda Dursun Özbek 1877, Süheyl Batum da 587 oy aldı. Kesin sonuçların açıklanmamasına rağmen başkan adaylarından örnek davranış geldi. Batum, Özbek’in yanına giderek seçimi kazanmasından dolayı kendisini kutladı.

13. Sandık

Dursun Özbek: 141 oy

Süheyl Batum: 36 oy

14. Sandık:

Dursun Özbek: 155 oy

Süheyl Batum: 49 oy

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

''Tam bayram yeri gibi. Herkes birbiriyle kucaklaşıyor. Uzun zamandır birbirini görmeyen insanlar birbirini görüyor. Galatasaray'da her zaman olduğu gibi seçimler bayram havasında geçer, bugün de öyle geçiyor. Çok güzel bir katılım var. Genel kurul, Galatasaray'a en iyi hizmet edecek yönetimi seçecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. atılım bence yerinde. Seçimlerin yeterli katılımla olması, seçilecek yönetime güç katar. O itibarla yeterli sayıda üyemiz buraya geldi, oyunu kullanacak. Bundan sonra gelecek yönetime de başarılar diliyorum. Her gelen yönetim, bir öncekinin yaptığının üzerinde bir şey yapacaktır Galatasaray için.''

Süyehl Batum'un açıklamaları şu şekilde:

''İyi bir kampanya geçirdik. Üçünde listeyi verme yükümlülüğümüz vardı. Üçünde verdik ama daha şampiyon olmamıştık. Hepimiz Galatasaray taraftarı olduğumuz için bir süre düşük profilli devam edelim dedik. O bizim kendimizi anlatmamızda biraz engel oldu. İnsanlar yanlış anlar diye düşündük. Şampiyon olacağımız zaman ortaya çıkarız dedik. Karagümrük maçından sonra, tamam 6 puan dedik, geçen haftadan sonra daha düşük profilli olalım dedik. İyi geçti, heyecanlıyız. Gördüğünüz gibi Galatasaray hakikaten farklı bir kurum. Herkes burada bir şölen havası içinde. Dursun Bey ile birlikte içeriye giriyoruz, çıkıyoruz. Biz hakikaten demokratik bir kurumuz. Bunun kıymetini biliyoruz. Türkiye'nin de, diğer kurumların da bunu bilmesini istiyoruz. Bu kuruma hakaret etmelerini istemiyoruz. Genel kurullarında toplu halde küfür etmelerini istemiyorum. Sahamızın basılmasını, genel sekreterimizin tehdit edilmesini istemiyoruz. Ne idüğü belirsiz adamların bizlere saldırmasını, sadece babaları zengin diye, ben burada Ali Koç'u kastetmiyorum. Onun gibi Hulusi Belgü var. Ona diyorum ve onun gibi diğerlerine söylüyorum. Bizzat Ali Koç'un da yaptığını hiç tasvip etmiyorum. Biz Türkiye'de önemli camialarız. Bir rekabet edeceğiz. Sahada mücadele edeceğiz. Ama birbirimize hakaret eden, tehdit eden duruma kesinlikle düşmemeliyiz.''

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Süheyl Batum:

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

Kaynak: KARAR