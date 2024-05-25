25 May 2024 - 18:15- Magazin G:

Bahar dizisine sürpriz oyuncu geliyor

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Fenomen dizi Bahar'ın kadrosuna usta oyuncu Bennu Yıldırımlar geliyor.

Bahar dizisine sürpriz oyuncu geliyor mask
Bahar dizisine sürpriz oyuncu geliyor
Bahar dizisine sürpriz oyuncu geliyor
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Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Bahar dizisine sürpriz oyuncu geliyor

İlk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen dizi hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla beğeni topluyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı diziye bomba bir transfer daha yapıldı.

USTA OYUNCU KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; her sahnesi gündem olan diziye usta oyuncu Bennu Yıldırımlar geliyor. Yıldırımlar, Ayça Üzüm’ün yazdığı diziye avukat Ayhan Liberte karakteriyle dahil olacak.

Bahar dizisine sürpriz oyuncu geliyor

Bir boşanma avukatına hayat verecek olan usta oyuncunun Bahar’ın boşamaya çalışacağı öğrenildi. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizi 11 Haziran Salı akşamı ise sezonu kapatacak.

Kaynak: MYNET

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25 May 2024 - 18:15 - Magazin

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