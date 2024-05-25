25 May 2024 - 18:10- Ekonomi G:

Tabela değişti! Benzine indirim geldi

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Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya yansıdı. Bu gece yarısından itibaren benzine indirim geldi.

Tabela değişti! Benzine indirim geldi mask
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç lira, dizel yakıt ne kadar oldu?

Petrol fiyatları, gerilmesini sürdürüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları da takip ediliyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 54 kuruş indirim geldi. Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 41,20 TL'ye, Ankara'da 42,17 TL'ye, İzmir'de 42,41 TL'ye geriledi.

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 41,22 TL
Motorin litre fiyatı: 40,17 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 41,29 TL
Motorin litre fiyatı: 40,22 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 42,23 TL
Motorin litre fiyatı: 41,15 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 42,51 TL
Motorin litre fiyatı: 41,46 TL

Kaynak: KARAR

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25 May 2024 - 18:10 - Ekonomi

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