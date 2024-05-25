25 May 2024 - 18:08- Gündem G:

Antalya'da derede ceset bulundu

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Kepez'de, derede bir erkek cesedi bulundu.

Antalya'da derede ceset bulundu mask
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Habibler Mahallesi 5721 Sokak'taki Düden Çayı'nda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Deniz polisinin çalışmasında üzerinde kimlik bulunmayan erkek cesedi karaya çıkarıldı.

Polisin çalışmasının ardından cesedin kimlik bilgisi ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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25 May 2024 - 18:08 AA Antalya- Gündem

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