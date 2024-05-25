Antalya'da derede ceset bulundu

Habibler Mahallesi 5721 Sokak'taki Düden Çayı'nda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Deniz polisinin çalışmasında üzerinde kimlik bulunmayan erkek cesedi karaya çıkarıldı.
Polisin çalışmasının ardından cesedin kimlik bilgisi ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.