İzmir’den Alanya’ya uzanan hikaye

Türkiye'nin en köklü okullarından olan ve bir dönem Mustafa Kemal Atatürk’ün de karargah olarak kullandığı İzmir Türk Koleji ‘nin mezunları Alanya’da buluşma gerçekleştirdi. Okulun mezunlarından olan Alanya’nın sevilen isimlerinden, Atatürk aşığı Mehmet Hacıkadiroğlu öncülüğünde organize edilen buluşma, Alanya’nın İskele bölgesinde bulunan Marina Restoran’da gerçekleştirildi. Buluşmaya Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen’in yanı sıra İzmir Türk Koleji Mezunlar Derneği üyeleri katılım sağladı. Programından dolayı buluşmaya katılamayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de Mehmet Hacıkadiroğlu’nu telefonla arayarak mutluluğuna ortak oldu. İzmir Türk Koleji Mezunlar Derneği üyeleri buluşmaya ön ayak olan Mehmet Hacıkadiroğlu’na hediye takdim etti.

‘YILLAR SONRA BULUŞMAK NASİP OLDU’

Yıllar sonra Alanya’da gerçekleştirilen buluşmadan duyduğu mutluluğu dile getiren Mehmet Hacıkadiroğlu, “1978 İzmir Türk Koleji mezunuyum. İzmir Türk Koleji 1950 yılında Uşakizade Köşkü’nde kurulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 gün karargah olarak kullandığı bir binadır. İzmir Özel Türk Koleji mezunları olarak yıllar sonra Alanya’da buluşmak nasip oldu. Aynı zamanda Alanya’da festival zamanına denk geldi. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Dim Medya’ya da çok teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Türk Koleji Mezunlar Derneği üyeleri daha sonra Alanya’nın farklı bölgelerini gezerek günün tadını çıkardılar. (RAMAZAN ÖZDEMİR)