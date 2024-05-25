Ajda Pekkan'dan o yasaya sert tepki! "Bizi de uyutsunlar o zaman"

Köpeklerin toplanıp sahiplenilmeyenlerin uyutulmasını içeren teklifin Meclis'e gelmesi bekleniyor.
Konu ile ilgili hayvanseverlerden ve hayvan koruma derneklerinden tepkiler geldi. Hayvanların uyutulması konusu ile ilgili tepki gösterenlerden biri de Ajda Pekkan oldu.
Süperstar Ajda Pekkan, yaz turnesinin ateşini Antalya'da yaktı. Antalya Açıkhava'da sahne alan Pekkan, harika performansıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.
Ajda Pekkan, verdiği konserde sokak hayvanları hakkında çıkan yasaya da tepki gösterdi.
"KİMSEYE KÖTÜLÜK YAPMAZLAR"
Pekkan, yaptığı açıklamada şunları belirtti:
"Lütfen ses çıkarın. Yalvarıyorum size, birazcık kıymetim varsa. Onlar masumlar su istemezler, yemek istemezler. Verirseniz yerler. Kimseye kötülük yapmazlar. Tabiki başıboş köpekler olduğu zaman korkan insalar oluyor, yanlış yapanlarda oluyor, hayvanlarda anlıyor bunu. Ben öyle bir hâle geldimki biraz radikal bir tipim Bakmayın sahnede yaptıklarıma. Bizide uyutsunlar o zaman."
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.