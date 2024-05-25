Bomba aşk! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşk yaşıyor

Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye yarışmasıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sivrioğlu, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da çok konuşuluyor.
Boşanmanın ardından çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Sivrioğlu'nun şarkıcı Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
"İYİ Kİ DOĞDUN CANIM"
Özyılmazel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşk iddialarını doğruladı. Paylaşıma Somer Sivrioğlu'nun tek olduğu bir fotoğrafını koyan Özyılmazel, şu notu düştü: "İyi ki doğdun canım sevgilim..."
İkili, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos arasında oynanan EuroLeague yarı final maçını izlemek için beraber Almanya'ya gitmiş.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.