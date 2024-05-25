25 May 2024 - 16:55- Magazin G:

Bomba aşk! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşk yaşıyor

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Ünlü şef Somer Sivrioğlu ile şarkıcı Ayşe Özyılmazel aşklarını ilan etti.

Bomba aşk! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşk yaşıyor mask
Bomba aşk! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşk yaşıyor
Bomba aşk! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşk yaşıyor
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Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye yarışmasıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sivrioğlu, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da çok konuşuluyor.

Bomba aşk! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşk yaşıyor

Boşanmanın ardından çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Sivrioğlu'nun şarkıcı Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Bomba aşk! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşk yaşıyor

"İYİ Kİ DOĞDUN CANIM"

Özyılmazel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşk iddialarını doğruladı. Paylaşıma Somer Sivrioğlu'nun tek olduğu bir fotoğrafını koyan Özyılmazel, şu notu düştü: "İyi ki doğdun canım sevgilim..."

Bomba aşk! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşk yaşıyor

İkili, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos arasında oynanan EuroLeague yarı final maçını izlemek için beraber Almanya'ya gitmiş.

Kaynak: MYNET

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25 May 2024 - 16:55 - Magazin

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