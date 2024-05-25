- Gündem

Ceyhan'da dolu, tarım arazilerini vurdu

ABONE OL Google News Sayfamız

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.İlçeye bağlı kırsaldaki Körkuyu Mahallesi ve çevresinde saat 14.30 ...

Ceyhan'da dolu, tarım arazilerini vurdu mask
Ceyhan'da dolu, tarım arazilerini vurdu
Ceyhan'da dolu, tarım arazilerini vurdu
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

İlçeye bağlı kırsaldaki Körkuyu Mahallesi ve çevresinde saat 14.30 sıralarında dolu etkisini gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle bölge beyaza büründü. Dolu, özellikle bağ ve bahçelerdeki ekili alanlarda zarara yol açtı. Özellikle meyve bahçeleri ve sebze tarlaları, doludan en çok etkilenen yerler oldu.

25 May 2024 - 16:57 DHA Adana- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Adliyede tuvalet krizi çözüldü, avukatlar yeniden kullanabilecek mask
Adliyede tuvalet krizi çözüldü, avukatlar yeniden kullanabilecek
TIR'ın savrulan dorsesine çarpan hafif ticari araçta ölen 3 kişi toprağa verildi mask
TIR'ın savrulan dorsesine çarpan hafif ticari araçta ölen 3 kişi toprağa verildi
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı mask
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Otobüsü durdurup yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı mask
Otobüsü durdurup yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı
Diş teknisyeni Mokhtar Hamdi, Gazzeli çocuklara içecekler hazırlayarak onları mutlu ediyor mask
Diş teknisyeni Mokhtar Hamdi, Gazzeli çocuklara içecekler hazırlayarak onları mutlu ediyor
Sivas'ta sağanak; cadde ve sokaklar su doldu mask
Sivas'ta sağanak; cadde ve sokaklar su doldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber