- Gündem

Iğdır'ın köylerini dolu ve sağanak vurdu; ulaşım aksadı

ABONE OL Google News Sayfamız

IĞDIR'da öğleden sonra etkili olan dolu ve sağanak bazı köylerde ekili arazileri vurdu. Yağış sebebiyle kayısı bahçeleri zarar gördü, sular altında kalan Iğdır-Erzurum kara yolunda ulaşım aksadı....

Iğdır'ın köylerini dolu ve sağanak vurdu; ulaşım aksadı mask
Iğdır'ın köylerini dolu ve sağanak vurdu; ulaşım aksadı
Iğdır'ın köylerini dolu ve sağanak vurdu; ulaşım aksadı
+9
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

IĞDIR'da öğleden sonra etkili olan dolu ve sağanak bazı köylerde ekili arazileri vurdu. Yağış sebebiyle kayısı bahçeleri zarar gördü, sular altında kalan Iğdır-Erzurum kara yolunda ulaşım aksadı.

Kentte, öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sonra sağanak etkili oldu. Kısa süren yağış Iğdır'a bağlı köylerdeki ekili arazilerle meyve bahçelerine zarar verdi. Bayraktutan, Küllük, Çarıkcı ve Çalpala köylerinde sele dönüşen sağanak nedeniyle kayısı bahçeleri ve ekili arazide zarar meydana geldi. Küllük köyü muhtarı Asım Taner, dolunun çiftçiye zarar verdiğini söyledi. Küllük köyünde kayısı bahçeleri olan Caner Güneş, dolunun kayısıyı vurduğunu ve zararlarının büyük olduğunu bildirdi.

Dolu ve sağanak nedeniyle Iğdır'a 29 kilometre uzaklıktaki Çalpala köyü arazisi sular altında kaldı. Menfezlerin yeterli olmadığı köyde taşan sular Iğdır-Erzurum kara yolundu ulaşımı aksattı. Çalpala köyünün eski muhtarı Ali Aydın, köylerinde aşırı yağışlar sebebiyle daha önce de sel yaşandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sağanak ve dolunun etkili olduğu köylerde hasar tespitine başladı. Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş başkanlığındaki görevliler; köylerde incelemede bulundu.

25 May 2024 - 16:56 DHA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Adliyede tuvalet krizi çözüldü, avukatlar yeniden kullanabilecek mask
Adliyede tuvalet krizi çözüldü, avukatlar yeniden kullanabilecek
TIR'ın savrulan dorsesine çarpan hafif ticari araçta ölen 3 kişi toprağa verildi mask
TIR'ın savrulan dorsesine çarpan hafif ticari araçta ölen 3 kişi toprağa verildi
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı mask
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Otobüsü durdurup yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı mask
Otobüsü durdurup yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı
Diş teknisyeni Mokhtar Hamdi, Gazzeli çocuklara içecekler hazırlayarak onları mutlu ediyor mask
Diş teknisyeni Mokhtar Hamdi, Gazzeli çocuklara içecekler hazırlayarak onları mutlu ediyor
Sivas'ta sağanak; cadde ve sokaklar su doldu mask
Sivas'ta sağanak; cadde ve sokaklar su doldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber