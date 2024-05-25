Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı diziye veda ediyor

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacağı ortaya çıktı.
PROJEYE VEDA EDİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; projeye sezon başında “Rüzgâr” rolüyle dahil olan Yiğit Kirazcı diziye veda edecek. Başarılı oyuncu vedası öncesi yeni bir anlaşmaya imza attı.
Ünlü oyuncu 9 yıl aradan sonra tekrar ülkemizde yayına başlayan CNBC-e’de ekrana gelecek olan İngiltere’nin fenomen yarışma programı “Letterbox Türkiye”yi sunacak. Yiğit Kirazcı yarışmayla yaz boyu ekranda olacak.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.