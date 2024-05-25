25 May 2024 - 16:50- Magazin G:

Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı diziye veda ediyor

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne Rüzgar karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı veda edecek.

Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı diziye veda ediyor mask
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacağı ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı diziye veda ediyor

PROJEYE VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; projeye sezon başında “Rüzgâr” rolüyle dahil olan Yiğit Kirazcı diziye veda edecek. Başarılı oyuncu vedası öncesi yeni bir anlaşmaya imza attı.

Ünlü oyuncu 9 yıl aradan sonra tekrar ülkemizde yayına başlayan CNBC-e’de ekrana gelecek olan İngiltere’nin fenomen yarışma programı “Letterbox Türkiye”yi sunacak. Yiğit Kirazcı yarışmayla yaz boyu ekranda olacak.

Kaynak: MYNET

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25 May 2024 - 16:50 - Magazin

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