25 May 2024 - 16:47- Gündem G:

Antalya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Serik'te tur minibüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı mask
Antalya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Muhammet Furkan Kaya'nın kullandığı 06 DOB 314 plakalı tur minibüsü ile Turgay Yıldız idaresindeki 07 ESV 61 plakalı otomobil, Belek'te BETUYAB mevkisinde çarpıştı.

Antalya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kazada, otomobil sürücüsü Yıldız ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza nedeniyle kara yolu, kısa bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Antalya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: AA

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25 May 2024 - 16:47 AA Antalya- Gündem

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