Antalya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Muhammet Furkan Kaya'nın kullandığı 06 DOB 314 plakalı tur minibüsü ile Turgay Yıldız idaresindeki 07 ESV 61 plakalı otomobil, Belek'te BETUYAB mevkisinde çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Yıldız ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolu, kısa bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.