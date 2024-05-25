Kaza geliyorum dedi! Kırmızı ışıkta geçen yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Düzce'de kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen yolcu minibüsüne, otomobil yandan çarptı. Kazada minibüs devrilirken, 7 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda meydana geldi. D-100 kara yolu yönüne giden Hüseyin Akar idaresindeki 81 AAU 101 plakalı minibüs, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Sanayi istikametine giden Erkan Aydın yönetimindeki 81 EL 334 plakalı otomobil, yeşil ışığın yanmasıyla hareket edip, minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Minibüsteki 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.