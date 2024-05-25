25 May 2024 - 16:34- Gündem G:

Kaza geliyorum dedi! Kırmızı ışıkta geçen yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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Düzce'de kırmızı ışıkta geçen yolcu minibüsüne otomobil yandan çarptı. Kazada yolcu minibüsündeki 7 kişi yaralandı.

Kaza geliyorum dedi! Kırmızı ışıkta geçen yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kaza geliyorum dedi! Kırmızı ışıkta geçen yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Düzce'de kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen yolcu minibüsüne, otomobil yandan çarptı. Kazada minibüs devrilirken, 7 kişi de yaralandı.

Kaza geliyorum dedi! Kırmızı ışıkta geçen yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda meydana geldi. D-100 kara yolu yönüne giden Hüseyin Akar idaresindeki 81 AAU 101 plakalı minibüs, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Sanayi istikametine giden Erkan Aydın yönetimindeki 81 EL 334 plakalı otomobil, yeşil ışığın yanmasıyla hareket edip, minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Minibüsteki 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza geliyorum dedi! Kırmızı ışıkta geçen yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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25 May 2024 - 16:34 DHA Düzce- Gündem

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