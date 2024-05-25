Antalya-Alanya D-400'de kamyon dehşet saçtı! Park halindeki arabalara çarptı

Serik'te seyir halindeki bir kamyonun önce park halindeki, ardından oto galerideki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Henüz sürücüsü belirlenemeyen 07 UK 850 plakalı kamyon, Antalya- Alanya D-400 kara yolunda, önce yol kenarındaki 2 araca, ardından oto galerinin önündeki 2 otomobile çarptı.
Kaza anı oto galerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun seyir halindeyken yol kenarında park halindeki 2 araca ve oto galerinin önündeki 2 araca çarparak durması yer aldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.