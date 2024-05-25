25 May 2024 - 16:25- Gündem G:

Antalya-Alanya D-400'de kamyon dehşet saçtı! Park halindeki arabalara çarptı

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Antalya-Alanya D-400 kara yolunda seyir halindeki kamyon park halindeki ve oto galerideki araçlara çarptı.

Antalya-Alanya D-400'de kamyon dehşet saçtı! Park halindeki arabalara çarptı
Antalya-Alanya D-400'de kamyon dehşet saçtı! Park halindeki arabalara çarptı
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Serik'te seyir halindeki bir kamyonun önce park halindeki, ardından oto galerideki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya-Alanya D-400'de kamyon dehşet saçtı! Park halindeki arabalara çarptı

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 07 UK 850 plakalı kamyon, Antalya- Alanya D-400 kara yolunda, önce yol kenarındaki 2 araca, ardından oto galerinin önündeki 2 otomobile çarptı.

Kaza anı oto galerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun seyir halindeyken yol kenarında park halindeki 2 araca ve oto galerinin önündeki 2 araca çarparak durması yer aldı.

Kaynak: AA

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25 May 2024 - 16:25 AA Antalya- Gündem

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