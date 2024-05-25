25 May 2024 - 16:16- Gündem G:

Serik'te feci kaza! Otomobil refüje çarparak takla attı

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Serik'te kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Serik'te feci kaza! Otomobil refüje çarparak takla attı mask
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Serik'te takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Remzi Küçükkavradım'ın kullandığı 07 YBN 50 plakalı araç, Kadriye Mahallesi'nde refüje çarparak, takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

# Antalya, kazası, Serik, Trafik, Polis, sağlık

25 May 2024 - 16:16 AA Antalya- Gündem

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