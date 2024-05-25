25 May 2024 - 16:12- Gündem G:

Antalya'da şüpheli ölüm! İş yerinde cesedi bulundu

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Muratpaşa'da kuaför işleten bir kişinin iş yerinde cansız bedenine ulaşıldı.

Antalya'da şüpheli ölüm! İş yerinde cesedi bulundu mask
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Muratpaşa'da, bir kişi dükkanında ölü bulundu.

Gençlik Mahallesi 1312 Sokak'ta kuaför dükkanı işleten Metin Gülçopur'a (53) ulaşamayan yakınları iş yerine gitti.

Antalya'da şüpheli ölüm! İş yerinde cesedi bulundu

Dükkanda Gülçopur'un hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi Gülçopur'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polisin incelemesinin ardından cenaze, otopsi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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25 May 2024 - 16:12 AA Antalya- Gündem

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