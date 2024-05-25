Antalya'da şüpheli ölüm! İş yerinde cesedi bulundu

Muratpaşa'da, bir kişi dükkanında ölü bulundu.
Gençlik Mahallesi 1312 Sokak'ta kuaför dükkanı işleten Metin Gülçopur'a (53) ulaşamayan yakınları iş yerine gitti.
Dükkanda Gülçopur'un hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi Gülçopur'un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polisin incelemesinin ardından cenaze, otopsi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.