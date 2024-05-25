TIR'ın savrulan dorsesine çarpan hafif ticari araçta ölen 3 kişi toprağa verildi

BURSA'nın İznik ilçesinde yağışlı havada TIR’ın kayıp savrulan dorsesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Kaya (59) ile oğlu Furkan Kaya (5) ve kayınvalidesi Bedriye Coşkun (70) bugün Bursa ve İstanbul'da toprağa verildi.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi İznik-Orhangazi kara yolunda meydana geldi. Orhangazi yönüne giden Doğukan Örnek (23) idaresindeki 06 CUF 534 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda viraja geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bu sırada karşı yönden gelen Osman Kaya'nın kullandığı 16 LMM 49 plakalı hafif ticari araç, TIR'ın savrulan dorsesine çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası, ihbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, ticari araç sürücüsü olan Osman Kaya, oğlu Furkan Kaya ve kayınvalidesi Bedriye Coşkun'un öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Sebiha Coşkun (43), Muhlis Coşkun (39), Gülseren Akyüz (26) ve Hatice Kaya (4) ise İznik ve Orhangazi devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

KIZINI ZİYARETE GİDİYORDU

Gemlik'te müteahhitlik yapan Osman Kaya'nın, Bilecik'in Osmaniye ilçesinde yaşayan kızını ziyarete giderken kazanın yaşandığı tespit edildi. Bedriye Coşkun ve torunu Furkan Kaya, Bursa'nın Gemlik ilçesinde; sürücü Osman Kaya ise İstanbul Beykoz'da, Yıldırım Beyazıt Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Doğukan Örnek’in ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.