Alanyaspor’da yıldızı parladı... Farioli, Ajax'ta!

Süper Lig temsilcimiz Corendon Alanyaspor'un eski teknik direktörü Francesco Farioli, Hollanda devi Ajax ile imzaları attı. Süper Lig'de Alanyaspor'da yıldızı parlayan Francesco Farioli, Nice takımını da çalıştırmıştı.

Türkiye kariyerine Alanyaspor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak başlayan Francesco Farioli, Mart 2021'de bir başka Süper Lig ekibi olan Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü olmuştu. İstanbul ekibinde başarılı bir grafik çizen İtalyan çalıştırıcının bir sonraki durağı ise daha önceden yardımcı antrenör olarak görev yaptığı Alanyaspor olmuştu.

FRANSA KARNESİ

Nice'nin başında 38 resmi maça çıkan Francesco Farioli bu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alırken maç başına 1.68 puan ortalaması tutturdu.

YENİ ADRESİ AJAX OLDU

Hollanda devi Ajax, Francesco Farioli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ajax yönetiminin, 35 yaşındaki İtalyan teknik adamın oyun felsefesini çok beğendiği ve bu yüzden Farioli'yi takımın başına getirdiği aktarılıyor.