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Antalyaspor taraftarları Alanya'da taşkınlık çıkardı! O anlar böyle kaydedildi...

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Corendon Alanyaspor ile Bitexen Antalyaspor arasında dün akşam oynanan maçın ardından Antalyaspor taraftarları taşkınlık çıkardı

Antalyaspor taraftarları Alanya'da taşkınlık çıkardı! O anlar böyle kaydedildi...
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Antalyaspor taraftarları, Alanya'da dün oynanan derbinin ardından sokaklarda taşkınlık çıkardı. O anlar kameralara yansıdı.

ANTALYASPOR TARAFTARINA OTOMOBİL ÇARPTI

Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle Alanya'dan çıkarılmaya çalışılan taraftarlar yolda inince ortalık karıştı. Bir otomobil kalabalıktan kaçmak isterken bir Antalyaspor taraftarına çarptı.

# Antalyaspor, Bir, Alanya, Otomobil

25 May 2024 - 15:22 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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