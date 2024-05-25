Antalyaspor taraftarları Alanya'da taşkınlık çıkardı! O anlar böyle kaydedildi...

Antalyaspor taraftarları, Alanya'da dün oynanan derbinin ardından sokaklarda taşkınlık çıkardı. O anlar kameralara yansıdı.
ANTALYASPOR TARAFTARINA OTOMOBİL ÇARPTI
Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle Alanya'dan çıkarılmaya çalışılan taraftarlar yolda inince ortalık karıştı. Bir otomobil kalabalıktan kaçmak isterken bir Antalyaspor taraftarına çarptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.