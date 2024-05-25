Otobüsü durdurup yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

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KOCAELİ’da halk otobüsü şoförü Sinan Ata, kullandığı otobüsü durdurarak yol üzerinde kaplumbağayı ezilmemesi için yeşil alana bıraktı.

Derince’de bulunan bir ilkokulun öğrencilerini 23 Mayıs’ta başka bir okula götüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş.'de görevli Sinan Ata, kullandığı otobüsü yol üzerinde kaplumbağa görerek durdurdu. Araçtan inen Ata, kaplumbağayı alarak yeşil alana bıraktı. O anlar araç kamerasına yansıdı.