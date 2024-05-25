Otobüsü durdurup yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

KOCAELİ’da halk otobüsü şoförü Sinan Ata, kullandığı otobüsü durdurarak yol üzerinde kaplumbağayı ezilmemesi için yeşil alana bıraktı.
Derince’de bulunan bir ilkokulun öğrencilerini 23 Mayıs’ta başka bir okula götüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş.'de görevli Sinan Ata, kullandığı otobüsü yol üzerinde kaplumbağa görerek durdurdu. Araçtan inen Ata, kaplumbağayı alarak yeşil alana bıraktı. O anlar araç kamerasına yansıdı.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.