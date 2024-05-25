Diş teknisyeni Mokhtar Hamdi, Gazzeli çocuklara içecekler hazırlayarak onları mutlu ediyor

Diş teknisyeni Mokhtar Hamdi, Türk Kızılay, AFAD ve Türkiye’den giden yardımlarla Gazzeli çocuklara hazırladığı meyveli içeceklerle onları mutlu ediyor.

Mokhtar Hamdi, Arap edebiyatı eğitimi almış ve öğretmen olmayı hedeflemiş bir Gazzeli. Ancak, yoğun işsizlik nedeniyle diş teknisyenliği öğrenmiş ve bu alanda 5 yıl çalışmış. 7 Ekim’de başlayan çatışmalardan 2 ay önce tüm birikimini diş laboratuvarına yatırarak kendi işini kurmuştu. Çatışmalar devam ederken laboratuvarı bombalanarak yok oldu ve Hamdi her şeyini kaybetti.

Türk Kızılay, AFAD ve Türkiye’den gönderilen yardım malzemeleriyle çocuklara serinletici içecekler hazırlayarak onları mutlu etmeye çalışan Hamdi’nin bu çabası, sosyal medyada yankı buldu.

TÜRKİYE’NİN YARDIM FAALİYETLERİ

Türk Kızılay ve AFAD’ın birlikte yürüttüğü insani yardım operasyonu kapsamında, paydaş sivil toplum kuruluşları ve Türk milletinin desteğiyle hazırlanan yardımlar sayesinde bugüne kadar uçaklar ve gemilerle yaklaşık 55 bin ton insani yardım malzemesi Gazze’ye ulaştırıldı.