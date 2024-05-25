25 May 2024 - 14:49- Gündem G:

Alanya’da yurt inşaatı vatandaşları isyan ettirdi! Yol 8 aydır bu halde...

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Tepe Mahallesi’nde vatandaşların kullandığı yolun yurt inşaatı gerekçesiyle yaklaşık 8 aydır kullanıma kapandığı öğrenildi

Alanya’da yurt inşaatı vatandaşları isyan ettirdi! Yol 8 aydır bu halde...
Alanya’da yurt inşaatı vatandaşları isyan ettirdi! Yol 8 aydır bu halde...
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ALANYA’DA daha önce defalarca gündeme gelen, inşaatların çıkarları için vatandaşın yolunu kapatması konusu bu kez de Tepe Mahallesi, 1205 Sokak’ta meydana geldi. Yaklaşık 8 aydır kullanıma kapalı olan yol, vatandaşları da çileden çıkardı. Yurt inşaatının yapıldığı öğrenilen yolun açılması için yetkililere defalarca şikayette bulunduklarını belirten mahalle sakinleri hiçbir sonuç alamadıklarını belirtti. Evlerine gitmek için kullandıkları yolun açılması için başvurmadıkları yer kalmadığını söyleyen vatandaşlar, “Bu yol yaklaşık 7-8 aydır kapalı. Bu yolu ne zaman açacaklar? Bir tane inşaat için yolumuzu kapattılar. Yetkililere sesleniyorum. Yolu kafalarına göre, kendi malları gibi kullanıyorlar. Bunlara kimsenin gücü yetmiyor mu? Mağdur olan hep vatandaşlar mı olacak?” diyerek yetkililere çağrıda bulundular. Yurt inşaatını kimin yaptırdığı ise henüz bilinmiyor. (Ramazan ÖZDEMİR)

Alanya’da yurt inşaatı vatandaşları isyan ettirdi! Yol 8 aydır bu halde...

# Bir, Alanya, için, Gelen, Yer, Olacak

25 May 2024 - 14:49 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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