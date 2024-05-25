25 May 2024 - 14:41 - Gündem

Galatasaray'da başkanlık seçimi: Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu?

Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum, bugünkü seçimde başkanlık için yarışıyor. Genel kurul toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde devam ediyor. Oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek. Tüm gelişmeleri haberimizden canlı takip edebilirsiniz.