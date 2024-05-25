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Galatasaray'da başkanlık seçimi: Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu?

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Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum, bugünkü seçimde başkanlık için yarışıyor. Genel kurul toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde devam ediyor. Oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek. Tüm gelişmeleri haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Galatasaray'da başkanlık seçimi: Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? mask
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Galatasaray Spor Kulübü'nün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılan oy kullanma işlemlerinin ardından belli olacak. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Süheyl Batum:

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

Kaynak: Karar

# fatih, Olacak

25 May 2024 - 14:41 - Gündem

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