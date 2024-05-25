Sivas'ta sağanak; cadde ve sokaklar su doldu

SİVAS'ta etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollara dolan su nedeniyle araç sürücüleri, trafikte güçlükle ilerledi.
Kentte öğle saatlerinde aniden etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler ise araçlarıyla, aniden yükselen su birikintileri içinde ilerlemekte güçlük çekti. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oluşan su birikintisi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.