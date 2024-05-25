Sivas'ta sağanak; cadde ve sokaklar su doldu

SİVAS'ta etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollara dolan su nedeniyle araç sürücüleri, trafikte güçlükle ilerledi.

Kentte öğle saatlerinde aniden etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler ise araçlarıyla, aniden yükselen su birikintileri içinde ilerlemekte güçlük çekti. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oluşan su birikintisi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.