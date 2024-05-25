Alanya’yı dünyaya tanıtan konferansta mimarlık ve kentsel tasarım masaya yatırıldı

KONFERANSIN başkanlığını Alanya Üniversitesi’nden Mimarlık Öğretim Üyesi Doçent Dr. Hourakhsh Ahmad Nia üstlendi. Konferansa; Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Elif Gizem, Bahreyn Üniversitesi'nden Profesör Dr. İslam El Ghonaimy (Konferans Uluslararası Koordinatörü), TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi Alanya Temsilcisi Gülderen Toprak, Doğu Afrika Uluslararası Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Dr. José Manuel Pagés Madrigal (Konferans Başkan Yardımcısı) yanı sıra bir çok seçkin bilim insanı katıldı. Konferansın seçkin konuşmacıları, mimarlık ve kentsel tasarımın çeşitli yönlerine dair çığır açan araştırmaları konferans katılımcılarına iletti.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN BİLİM KONFERANSTA BULUŞTU

Hindistan Cept Üniversitesi’nden Prof. Kulbhushan Jain, "Mimarlıkta Soyutun İfadesi" başlıklı konuşmasında, kültürel ve duygusal unsurların mimari tasarıma entegrasyonunun önemini vurguladı. Birmingham City Üniversitesi’nden Prof. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri, "Toplum Odaklı Girişimlerle Şehirlerin Yeniden Canlandırılması" başlıklı sunumunda, sürdürülebilir ve topluluk odaklı kentsel yenileme projelerinin önemini ve bu alandaki başarılı uygulamaları katılımcılarla paylaştı. İran Keivani Architects’ten Dr. Nima Keivani, çağdaş mimari trendler ve bunların toplumsal etkileri üzerine kapsamlı bir değerlendirme sundu. Keivani, modern mimarinin toplumsal yapılar üzerindeki etkilerini ele aldı. Coventry Üniversitesi’nden Prof. Dr. Susanne Charlesworth, mimarlığın sürdürülebilirlik ve kentsel dayanıklılığı teşvik etmedeki rolünü detaylandırarak, bu konuların gelecekteki şehir planlamasında nasıl daha etkin hale getirilebileceğini tartıştı. Hindistan Anant Ulusal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Snehal Nagarsheth, Malezya Tunku Abdul Rahman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bernard L H Saw ve Girne Amerikan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Shahin Keynoush da, mimari ve tasarım konusundaki çeşitli perspektiflerini ve yenilikçi yaklaşımlarını katılımcılarla paylaştı. Konferans, mimarlık alanında yenilikçi fikirlerin ve sürdürülebilir uygulamaların tartışıldığı önemli bir platform sağladı. Uzmanlar, mimarlığın gelecekteki yönelimleri hakkında değerli bilgiler sunarak, katılımcılara ilham verdi.

KENTSEL TASARIMA FARKLI BAKIŞ

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, bu yıl 7’ncisi gerçekşleştirilen Uluslararası Mimarlık ve Şehircilikte Güncel Konular Konferansı’na ilişkin görüşlerini dile getirdi. Dünyanın saygın üniversitelerinden pek çok değerli bilim insanını üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof.Dr. Güner; “Bu önemli etkinlik, dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarını bir araya getirerek mimarlık ve kentsel tasarım alanındaki güncel konuları ele almamıza olanak sağladı. Katılımcıların, çığır açan araştırmaları ve yenilikçi yaklaşımları ile konferansa renk katması, etkinliğin değerini bir kat daha artırdı. Özellikle, uzman konuşmacıların sunumlarıyla mimarlık ve kentsel tasarımın farklı yönlerine dair kapsamlı bir bakış açısı elde edildi. Bu konferans, Alanya’mınızın tanıtımına çok büyük katkılar sağladı. Kültürel ve duygusal unsurların mimari tasarıma entegrasyonu, toplum odaklı kentsel yenileme projeleri, çağdaş mimari trendlerin toplumsal etkilere olan yansımaları gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Bu etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ayrıca, konferansa katılan tüm bilim insanlarına ve paydaşlara da çok teşekkür ederim dedi.