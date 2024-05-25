Doğum sonrası rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle sevk edildi

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde doğum sonrası rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırıldı.
Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde doğum yapan 21 yaşındaki kadının, kanaması olduğu için Van’a sevkine karar verildi. Van İl Sağlık Müdürlüğü’nden ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede hazırlanan ambulans helikopter, Bahçesaray’a giderek hastayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.