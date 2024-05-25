Hatay'daki kazada ölen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri, Suriye'ye gönderildi

HATAY’da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 5 kişiden anne ve 2 çocuğunun cenazeleri, toprağa verilmek üzere ülkeleri Suriye’ye gönderildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Reyhanlı- Kırıkhan kara yolunun Kumlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İsa Şahinoğlu yönetimindeki KKTC plakalı otomobil, İbrahim Hayik yönetimindeki 31 AEF 356 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden İsa Şahinoğlu ile diğer otomobildeki Suriyeli Reyan Halik, çocukları Yaman Hayik, Cumane Hayik ile Abdulrahman Hyia'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Hayik ise götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.
Reyan Hayik ile çocukları Yaman Hayik ve Cumane Hayik’nin cenazeleri, yapılan işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Anne ile çocuklarının cenazeleri Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Kompleksi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Suriye’ye gönderildi. Kazada ölen Abdulrahman Hyia ile İsa Şahinoğlu’nun cenazeleri ise Hatay’da toprağa verildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.