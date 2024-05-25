Bakan Bolat, Kuzey Makedonyalı iş insanları ile bir araya geldi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO) temsilcileri ile Bakanlıktaki makamında görüştü.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Makedonya'nın en güçlü iş adamları derneklerinden olan MATTO temsilcilerini kabul ederek, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirme fırsatı bulmaktan büyük memnuniyet duyduk. İki ülkenin tarihi bağlarına dayanan bu güçlü ilişkileri, ticaret ve yatırım alanında da önemli adımlar atmamızı kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Kuzey Makedonya ticaretine değinen Bolat, "2023 yılında 875 milyon dolar olan ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimiz doğrultusunda, serbest ticaret anlaşmamızın kapsamını genişletmeyi ve hizmet ticaretine de ayrıca odaklanmayı yol haritası olarak belirledik. Ayrıca Türk müteahhitlerinin Kuzey Makedonya'da üstlendikleri projeler, altyapı yatırımlarını ve şehirlerin yeniden inşasını kapsıyor. Bu vesile ile Kuzey Makedonya'daki müteahhitlik ve diğer Türk yatırımlarını sürdürülebilir bir şekilde artırarak, iki ülkenin de ekonomisine büyük katkılar sağlamaya devam etmesini umuyoruz" dedi.