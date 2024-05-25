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Van'da kuyumcudan 3 milyon liralık altında çalan 2 şüpheli, yakalandı

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VAN'ın Çatak ilçesinde girdikleri kuyumcu dükkanından 3 milyon lira değerinde altın çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan altınlar ise sahibine teslim edildi.Çatak ilçesi Mareşal Fevzi ?...

Van'da kuyumcudan 3 milyon liralık altında çalan 2 şüpheli, yakalandı mask
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VAN'ın Çatak ilçesinde girdikleri kuyumcu dükkanından 3 milyon lira değerinde altın çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan altınlar ise sahibine teslim edildi.

Çatak ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde önceki gün Muhsin Eraslan’a ait kuyumcu dükkanına duvarı delerek giren hırsızlar, yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Kamera incelemeleri ve yapılan araştırmalarla 2 şüpheli, kimlikleri tespit edilip yakalandı. Çalınan altınlar kuyumcu Eraslan'a teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

25 May 2024 - 13:31 DHA Van- Gündem

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