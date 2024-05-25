Van'da kuyumcudan 3 milyon liralık altında çalan 2 şüpheli, yakalandı

VAN'ın Çatak ilçesinde girdikleri kuyumcu dükkanından 3 milyon lira değerinde altın çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan altınlar ise sahibine teslim edildi.
Çatak ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde önceki gün Muhsin Eraslan’a ait kuyumcu dükkanına duvarı delerek giren hırsızlar, yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Kamera incelemeleri ve yapılan araştırmalarla 2 şüpheli, kimlikleri tespit edilip yakalandı. Çalınan altınlar kuyumcu Eraslan'a teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.