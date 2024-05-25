Antalyasporlu taraftarlar Oba Stadyumu'na zarar verdi

Süper Lig’in 38’inci haftasında oynanan ve 1-1 berabere sona eren Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Oba Stadyumu'nda istenmeyen olaylar yaşandı. Antalyasporlu taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünlerdeki koltukları, turnike girişini, tuvaletlerdeki fayansları, asma tavanları, aynaları, muslukları, pisuvarları ve lavaboları kırdı. Yapılan inceleme sonucu yaklaşık 1,5 milyon TL’lik hasar olduğu tespit ederek yetkililer tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tutanak tanzim edildi. Stadyuma verilen zarar tepki çekti.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.