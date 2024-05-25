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Antalyasporlu taraftarlar Oba Stadyumu'na zarar verdi

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Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor maçının ardından konuk takımdaki bazı taraftarlar tribün koltukları, kantin tezgahları, tuvaletlerdeki fayanslar, pisuvarlar, asma tavan, ayna ve lavaboları kırarak Oba Stadyumu'na zarar verdi.

Antalyasporlu taraftarlar Oba Stadyumu'na zarar verdi
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Süper Lig’in 38’inci haftasında oynanan ve 1-1 berabere sona eren Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Oba Stadyumu'nda istenmeyen olaylar yaşandı. Antalyasporlu taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünlerdeki koltukları, turnike girişini, tuvaletlerdeki fayansları, asma tavanları, aynaları, muslukları, pisuvarları ve lavaboları kırdı. Yapılan inceleme sonucu yaklaşık 1,5 milyon TL’lik hasar olduğu tespit ederek yetkililer tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tutanak tanzim edildi. Stadyuma verilen zarar tepki çekti.

# türkiye, Alanyaspor, Antalyaspor

25 May 2024 - 13:21 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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