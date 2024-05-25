25 May 2024 - 13:16- Gündem

Alanya tatiline gelen çiftin pahalılık isyanı

Bu sezon İngiliz turistlerin Türkiye ve Antalya’da en fazla tercih ettiği destinasyon olan Alanya’ya gelen bir İngiliz çift, pahalılıktan şikayet ederek Türkiye’nin eskisi gibi ucuz olmadığını ifade etti