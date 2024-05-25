25 May 2024 - 13:16- Gündem G:

Alanya tatiline gelen çiftin pahalılık isyanı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bu sezon İngiliz turistlerin Türkiye ve Antalya’da en fazla tercih ettiği destinasyon olan Alanya’ya gelen bir İngiliz çift, pahalılıktan şikayet ederek Türkiye’nin eskisi gibi ucuz olmadığını ifade etti

Alanya tatiline gelen çiftin pahalılık isyanı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA’DA tatil yapan İngiliz bir turist çift, Türkiye’nin artık eskisi gibi ucuz olmadığını belirterek bir gecede 400 pound yani 16 bin 350 TL harcamalarına isyan etti. İki kişi alkol aldıklarını ve 10 pount ödediklerini ifade ettikleri videoyu sosyal medya platformu X’te yayınlayan çiftin paylaşımları kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. (Haber MERKEZİ)

# Bir, bin, merkezi, Alanya, türkiye, Sosyal, etti

25 May 2024 - 13:16 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kaldığı otel girişinde doğum yaptı mask
Kaldığı otel girişinde doğum yaptı
Denizde hortum paniği mask
Denizde hortum paniği
2023'te 1,3 milyar kişi seyahat etti: Fransa'dan rekor, Türkiye dünya beşincisi oldu mask
2023'te 1,3 milyar kişi seyahat etti: Fransa'dan rekor, Türkiye dünya beşincisi oldu
Süs havuzunda tehlikeli serinlik mask
Süs havuzunda tehlikeli serinlik
Rize'de yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi mask
Rize'de yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi
Tarihi 'Melikşah Hamamı' kazısında Osmanlı seramikleri bulundu mask
Tarihi 'Melikşah Hamamı' kazısında Osmanlı seramikleri bulundu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber