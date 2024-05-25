Alanya tatiline gelen çiftin pahalılık isyanı

ALANYA’DA tatil yapan İngiliz bir turist çift, Türkiye’nin artık eskisi gibi ucuz olmadığını belirterek bir gecede 400 pound yani 16 bin 350 TL harcamalarına isyan etti. İki kişi alkol aldıklarını ve 10 pount ödediklerini ifade ettikleri videoyu sosyal medya platformu X’te yayınlayan çiftin paylaşımları kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. (Haber MERKEZİ)
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.