- Gündem

Kaldığı otel girişinde doğum yaptı

ABONE OL Google News Sayfamız

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde doğum sancıları başlayınca kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek isteyen Suriye uyruklu Rama J. (23), kaldığı geçici konaklama statüsündeki otel girişinde kendini yer...

Kaldığı otel girişinde doğum yaptı mask
Kaldığı otel girişinde doğum yaptı
Kaldığı otel girişinde doğum yaptı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde doğum sancıları başlayınca kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek isteyen Suriye uyruklu Rama J. (23), kaldığı geçici konaklama statüsündeki otel girişinde kendini yere bıraktı. Gelen sağlık ekiplerinin burada yaptırdığı doğumla Rama J. sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Çerkezköy’de eşi ile birlikte geçici konaklama statüsünde olan, Güveniş Caddesi’ndeki otelde kalan Suriye uyruklu Rama J.’nin sabah saatlerinde doğum sancıları tuttu. Hastaneye gitmek üzere odasından ayrılan Rama J., kendisini yere bıraktı. İhbar üzerine otele polise ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Rama J., otelin girişinde doğum yaptı.

Kız bebek dünyaya getiren Rama J., doğumun ardından bebeğiyle birlikte Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Suriye uyruklu ailesinin bebeklerine, anneye ilk müdahaleyi yapan kadın polisin adı Gonca ismi verecekleri belirtildi.

25 May 2024 - 13:07 DHA Tekirdağ- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Denizde hortum paniği mask
Denizde hortum paniği
2023'te 1,3 milyar kişi seyahat etti: Fransa'dan rekor, Türkiye dünya beşincisi oldu mask
2023'te 1,3 milyar kişi seyahat etti: Fransa'dan rekor, Türkiye dünya beşincisi oldu
Süs havuzunda tehlikeli serinlik mask
Süs havuzunda tehlikeli serinlik
Rize'de yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi mask
Rize'de yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi
Tarihi 'Melikşah Hamamı' kazısında Osmanlı seramikleri bulundu mask
Tarihi 'Melikşah Hamamı' kazısında Osmanlı seramikleri bulundu
Bir helikopter faciası da Ermenistan'da yaşanıyordu! Paşinyan ölümden döndü mask
Bir helikopter faciası da Ermenistan'da yaşanıyordu! Paşinyan ölümden döndü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber