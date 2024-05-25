Kaldığı otel girişinde doğum yaptı

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde doğum sancıları başlayınca kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek isteyen Suriye uyruklu Rama J. (23), kaldığı geçici konaklama statüsündeki otel girişinde kendini yere bıraktı. Gelen sağlık ekiplerinin burada yaptırdığı doğumla Rama J. sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Çerkezköy’de eşi ile birlikte geçici konaklama statüsünde olan, Güveniş Caddesi’ndeki otelde kalan Suriye uyruklu Rama J.’nin sabah saatlerinde doğum sancıları tuttu. Hastaneye gitmek üzere odasından ayrılan Rama J., kendisini yere bıraktı. İhbar üzerine otele polise ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Rama J., otelin girişinde doğum yaptı.

Kız bebek dünyaya getiren Rama J., doğumun ardından bebeğiyle birlikte Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Suriye uyruklu ailesinin bebeklerine, anneye ilk müdahaleyi yapan kadın polisin adı Gonca ismi verecekleri belirtildi.