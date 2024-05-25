Alanya’da Üniversite sanayi iş birliği güçleniyor

ALANYA Üniversitesi Mimarlık Bölümü, düzenlediği dış paydaş toplantısında önemli isimleri bir araya getirdi. Toplantıya Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Can Kamburoğlu, Mimarlar Odası Başkanı Gülderen Toprak, sektör liderleri, Alanya Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri katıldı. Etkinlikte, geleceğe yönelik iş birlikleri ve mimarlık eğitiminin sektörden beklentileri ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Elif Gizem Yetkin, etkinliğin amacını "Üniversite-sanayi iş birliğini daha da güçlendirmek ve sektördeki yenilikçi fikirlerin paylaşılmasını sağlamak" olarak açıkladı.

EĞİTİM PROGRAMLARINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, sektörün ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi oldu. Katılımcılar, mezunların sektöre daha iyi hazırlanmasını sağlamak amacıyla yeni müfredat ve uygulama yöntemleri üzerinde fikir alışverişinde bulundular. Eğitim programlarının sektör beklentilerine uygun olarak güncellenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM TARTIŞILDI

Çevresel sürdürülebilirlik ve kentsel dönüşüm konuları da dış paydaş toplantısında gündeme geldi. Bu konularda ortak projeler geliştirme ve çözüm önerileri sunan katılımcılar, sürdürülebilir mimari yaklaşımlar ve kentsel dönüşüm stratejileri üzerinde görüşlerini dile getirdiler. Alanya’nın gelecekteki kentsel planlamasına yönelik önemli adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

İLETİŞİM AĞLARI GÜÇLENDİRİLDİ

Toplantının sonunda katılımcılar, gelecekteki iş birliklerini güçlendirmek ve sektördeki gelişmeleri takip etmek için iletişim ağlarını genişletme kararı aldı. Alanya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mesut Güner, Üniversite sanayi iş birliğini geliştiren toplantıya ilişkin görüşlerini dile getirdi. Prof.Dr. Güner; “Hem eğitim kurumları hem de sektör temsilcileri için büyük önem taşıyan dış paydaş toplantıları, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine olanak büyük sağlıyor. Eğitim programlarının sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmesi konusundaki tartışmaların oldukça verimli geçtiğini görmek beni son derece mutlu etti. Mezunlarımızın, sektöre daha iyi hazırlanmasını sağlamak adına yenilikçi müfredat ve uygulama yöntemleri üzerinde yapılan fikir alışverişleri, eğitim kalitemizi artıracak ve öğrencilerimize büyük katkılar sağlayacaktır. Mimarlık Bölümümüzü ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Alanya Üniversitesi olarak, sektörle olan iş birliğimizi daha da ileriye taşıyarak, eğitimde ve uygulamada mükemmelliği hedeflemeye devam edeceğiz.