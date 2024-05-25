Denizde hortum paniği

HATAY'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerinde etkili olan yağış ve aşırı rüzgar, hayatı felç etti. Samandağ açıklarında hortum çıktı.

Dün akşam başlayan ve gece aralıklarla devam eden yağış, Samandağ ve İskenderun ilçelerinde yaşamı, olumsuz yönde etkiledi. Samandağ'ın Çevlik Sahili açıklarında çıkan hortum, bölgedekilere tedirginlik yaşatırken, dağdan gelen sel suları ise yollara zarar verdi. İskenderun'da da yağmur suyu yüzünden araç trafiğinde aksamalar yaşandı.