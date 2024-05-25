Denizde hortum paniği

HATAY'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerinde etkili olan yağış ve aşırı rüzgar, hayatı felç etti. Samandağ açıklarında hortum çıktı.
Dün akşam başlayan ve gece aralıklarla devam eden yağış, Samandağ ve İskenderun ilçelerinde yaşamı, olumsuz yönde etkiledi. Samandağ'ın Çevlik Sahili açıklarında çıkan hortum, bölgedekilere tedirginlik yaşatırken, dağdan gelen sel suları ise yollara zarar verdi. İskenderun'da da yağmur suyu yüzünden araç trafiğinde aksamalar yaşandı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.