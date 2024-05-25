25 May 2024 - 12:12- Gündem G:

Denizde hortum paniği

ABONE OL Google News Sayfamız

HATAY'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerinde etkili olan yağış ve aşırı rüzgar, hayatı felç etti. Samandağ açıklarında hortum çıktı.

Denizde hortum paniği mask
Denizde hortum paniği
Denizde hortum paniği
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

HATAY'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerinde etkili olan yağış ve aşırı rüzgar, hayatı felç etti. Samandağ açıklarında hortum çıktı.

Dün akşam başlayan ve gece aralıklarla devam eden yağış, Samandağ ve İskenderun ilçelerinde yaşamı, olumsuz yönde etkiledi. Samandağ'ın Çevlik Sahili açıklarında çıkan hortum, bölgedekilere tedirginlik yaşatırken, dağdan gelen sel suları ise yollara zarar verdi. İskenderun'da da yağmur suyu yüzünden araç trafiğinde aksamalar yaşandı.

# yağmur, rüzgar, Gelen, etti, Hatay

25 May 2024 - 12:12 DHA Hatay- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Türkiye'deki kritik hatta yük taşımacılığı yeniden başladı mask
Türkiye'deki kritik hatta yük taşımacılığı yeniden başladı
Sanat ikonları, yağlı boya tabloda bar tuttu mask
Sanat ikonları, yağlı boya tabloda bar tuttu
Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik 2024 yılı atamaları gerçekleştirildi mask
Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik 2024 yılı atamaları gerçekleştirildi
İHH’nın Gazze’ye yardım çalışmaları sürüyor mask
İHH’nın Gazze’ye yardım çalışmaları sürüyor
İzmir'de ev kiralayacak ve satın alacaklara 'dolandırıcılık' uyarısı mask
İzmir'de ev kiralayacak ve satın alacaklara 'dolandırıcılık' uyarısı
Tekerlekli sandalyelerle dans edip kendilerini dünyaya tanıttılar mask
Tekerlekli sandalyelerle dans edip kendilerini dünyaya tanıttılar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber